США запросили созвать заседание Совбеза ООН из-за Ирана

США направили запрос на проведение закрытого заседания Совбеза по Ирану 24 июня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо постоянного представительства США при всемирной организации.

«Мы проинформируем совет о последних событиях вокруг Ирана и предоставим дополнительные сведения, полученные в ходе расследования недавних инцидентов с танкерами», — говорится в сообщении.

13 июня произошли взрывы на двух танкерах в Оманском заливе — зарегистрированном в Панаме Kokuka Courageous и принадлежащем норвежской Frontline, шедшем под флагом Маршалловых Островов Front Altair. Экипаж танкеров эвакуировали, никто не пострадал.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что за атакой на танкеры в Оманском заливе стоял Иран. Его поддержали Великобритания и Саудовская Аравия.