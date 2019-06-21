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Union Pacific $200 (+17,47%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Протесты в Грузии ,  
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В Грузии задержали 70-летнего участника протестов с коктейлями Молотова

Жителя Тбилиси задержали за изготовление бутылок с горючей смесью, которые тот собирался пустить в дело на акции у протеста у здания парламента Грузии, сообщает МВД страны.

В ведомстве пояснили, что во время обыска у задержанного были изъяты 12 бутылок с коктейлем Молотова, а также материалы, необходимые для изготовление горючей смеси.

Задержанному предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 236 Уголовного кодекса Грузии («Противоправные изготовление, перевозка, пересылка или сбыт... взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

Портал Newsgeorgia.ge уточняет, что, как заявил на брифинге и.о. директора центрального департамента криминальной полиции МВД Мамука Челидзе, задержанным оказался 70-летний пенсионер.

Политика
Протесты у парламента Грузии. Главное

20 июня у парламента Грузии начались акции протеста. Поводом для недовольства стало проведение в парламенте Грузии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия и участие в ней российского депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова, который сел в кресло спикера парламента. Это возмутило грузинских оппозиционных депутатов (из «Единого национального движения» и «Европейской Грузии»).

Фотогалерея 
Разгон митинга оппозиции в Тбилиси. Фоторепортаж


Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. По оценкам Минздрава Грузии, во время столкновений пострадали 240 человек, из них 80 — сотрудники полиции.

Теги: Грузия
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