В Грузии задержали 70-летнего участника протестов с коктейлями Молотова

В Грузии задержали 70-летнего участника протестов с коктейлями Молотова

Жителя Тбилиси задержали за изготовление бутылок с горючей смесью, которые тот собирался пустить в дело на акции у протеста у здания парламента Грузии, сообщает МВД страны.

В ведомстве пояснили, что во время обыска у задержанного были изъяты 12 бутылок с коктейлем Молотова, а также материалы, необходимые для изготовление горючей смеси.

Задержанному предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 236 Уголовного кодекса Грузии («Противоправные изготовление, перевозка, пересылка или сбыт... взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

Портал Newsgeorgia.ge уточняет, что, как заявил на брифинге и.о. директора центрального департамента криминальной полиции МВД Мамука Челидзе, задержанным оказался 70-летний пенсионер.