Греф сообщил о влиянии кибербезопасности на сон

Уверенность в кибербезопасности влияет на качество сна, заявил президент Сбербанка Герман Греф, передает «РИА Новости».

Чем больше погружаешься в проблему кибербезопасности, тем хуже становится твой сон, добавил он. «Когда начинаешь понимать, насколько сложно защитить все элементы современных систем, ты понимаешь, что для этого нужна очень серьезная кооперация», — ответил Греф.

«Значительно лучше я буду спать, если буду чувствовать, что у нас есть широкая коалиция против хакеров», — подчеркнул глава Сбербанка, выступая на Международном конгрессе по кибербезопасности.

Греф также добавил, что руководители крупных компаний должны быть параноиками в вопросах кибербезопасности, так как отвечают за своих клиентов. «Это огромная проблема, которая должна нас заставлять быть параноиками, для того чтобы ни на один день не прекращать развитие в этом направлении», — сказал он.