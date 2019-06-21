Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден Дружбы народов, сообщает БелТа.

«То, что я хочу тебе сегодня вручить орден Дружбы, — это, поверь, имеет особое звучание. Это не просто дань какой-то политической моде. Ты действительно заслужил как человек, который принес нашему народу, а не только отдельным людям, большое счастье. А для меня это огромный подарок», — сказал Лукашенко главе Чечни.

Сам Кадыров пообещал постараться оправдать оказанное ему доверие.«Если мы смогли поучаствовать в освобождении человека, вернули его на свободу, и это оценил президент и народ — это дорогого стоит», — отметил он.

Указ о награждении Лукашенко подписал в августе 2018 года. Кадыров был удостоен ордена за «значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества» между Белоруссией и Чечней, в частности, за вклад в освобождение граждан Белоруссии из ливийского плена.