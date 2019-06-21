Тимошенко обвинила Порошенко в доведении ГТС Украины до банкротства

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что она и ее команда подали заявление в Государственное бюро расследований (ГБР) о доведении до искусственного банкротства украинской газотранспортной системы (ГТС), сообщается на сайте партии.

«Нашу ГТС абсолютно бесплатно передают неизвестно кому. Это, по сути, приватизация, только без денег», — заявила она.

Тимошенко отметила, что в настоящее время проходит заключительный этап лишения Украины стратегической госсобственности. По ее словам, она приносит до $3 млрд ежегодно. Она заявила, что если Украина потеряет ГТС, то каждый житель страны станет беднее на €18 тыс.

Лидер «Батькивщины» добавила, что к преступлению причастны бывший президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и председатель «Нафтогаза» Андрей Коболев.