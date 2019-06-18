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Тимошенко заявила о способности ГТС Украины конкурировать с Россией

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что газотранспортная система страны в силах конкурировать с Россией по транспортировке газа в Европу в будущем, если проведет масштабную работу над добычей газа и будет сотрудничать с инвесторами. Об этом она сообщила в эфире телеканала NewsOne.

По ее словам, на территории Украины разведано 960 млрд куб. м газа, и украинские специалисты знают, где и как согласно всем современным технологиям нужно бурить.

«Это говорит о том, что, если мы начнем прямо сейчас запускать инвесторов, масштабно добывать, то через два-три года мы запустим собственную систему, которая составит конкуренцию России по транспортировке газа в Европу и полноценно обеспечит всю Украину», — сказала она.

Она обратила внимание на одесский и николаевский порты, куда страна может принимать сжиженный газ, если построит там СПГ-терминалы. По словам Тимошенко, они не строились «исключительно вопреки национальным интересам Украины». «Потому что за спиной государства всегда были договоренности, чтобы не пускать в страну альтернативные потоки газа», — добавила депутат.

Украина отказалась от закупки газа из России в ноябре 2015 года. С того времени она использует реверсный российский газ, который поступает к ней из стран Европы. Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Киев спорит с Москвой по двум делам — о транзите газа через свою территорию и о поставках газа. В декабре 2017 года и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить украинской $2,56 млрд. Российская компания обжаловала их в марте, а в мае потребовала полной отмены «транзитного» решения.

Теги: Юлия Тимошенко, Украина, Киев, «Нафтогаз», транспортировка газа
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