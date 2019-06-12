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Тимошенко заявила об упадке украинской экономики

На Украине наблюдается тенденция ухудшения экономической ситуации. Об этом заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

По ее словам, бюджет Украины перестал получать плановые доходы от налогов.

«Бюджет сегодня пополняется на значительную часть печатными эмиссионными деньгами Национального банка. Это скрывается», — подчеркнула она.

Тимошенко заключила, что данные факты указывают на стагнацию и падение экономики.

Более того, она напомнила, что уже в сентябре этого года Украина должна погасить часть долга МВФ, который составляет около $2 млрд.

Теги: Юлия Тимошенко, Украина, экономика
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