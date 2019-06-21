Медведев пошутил о родной для африканцев жаре в Москве

Медведев пошутил о родной для африканцев жаре в Москве

Премьер-министр Дмитрий Медведев пошутил, что в Москве установилась жаркая погода, чтобы жители Африки чувствовали себя как дома. Об этом он заявил на открытии собрания акционеров Африканского экспортно-импортного банка, сообщается на сайте правительства.

«Нам особенно приятно принимать столь представительное мероприятие в Москве. Мы постарались обеспечить его проведение, даже обеспечить погоду, которая похожа на африканскую», — сказал он.

Московский главк МЧС предупреждал, что 21 июня температура воздуха в столице может подняться до плюс 32 градусов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал РБК, что в Москве ожидается плюс 30 градусов. Он отмечал, что в 1956 году температурный рекорд составил плюс 30,9 градуса. При этом в столице местами ожидаются дожди и грозы.