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Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,05%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
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МЧС предупредило москвичей о возможном усилении жары в пятницу

В Москве в пятницу днем ожидается жара, температура может достичь плюс 32 градусов. Об этом сообщается на сайте столичного главка МЧС.

По данным ведомства, 21 июня максимальная температура составит плюс 30–32 градуса. В связи с этим в МЧС посоветовали носить одежду светлых тонов и головной убор, а также пить много воды.

В центре погоды «Фобос» РБК сообщили, что 20 июня в Москве температура была ровно плюс 30 градусов. По прогнозам синоптиков центра, такая же температура ожидается в Москве и сегодня.

«Мы сегодня ожидаем плюс 28–30 градусов. По состоянию на 11 часов в Москве было плюс 28,8 градуса. Вчера в Москве было ровно плюс 30 градусов», — сказал ведущий специалист центра погоды Александр Синенков.

Он добавил, что рекорд 21 июня 1956 года составил плюс 30,9 градуса. По данным Гидрометцентра, в Москве местами также ожидаются дождь и гроза.

Общество
Синоптики заявили о приближении жары в Москве к рекорду 1956 года

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РБК, что в четверг жара в Москве приблизилась к рекорду 1956 года, когда температура воздуха прогрелась до плюс 31,1 градуса. По данным синоптиков, жара в Москве установилась до конца недели.

Теги: Москва, Погода, жара, новости РБК
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Синоптики заявили о приближении жары в Москве к рекорду 1956 года
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