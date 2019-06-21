МЧС предупредило москвичей о возможном усилении жары в пятницу

В Москве в пятницу днем ожидается жара, температура может достичь плюс 32 градусов. Об этом сообщается на сайте столичного главка МЧС.

По данным ведомства, 21 июня максимальная температура составит плюс 30–32 градуса. В связи с этим в МЧС посоветовали носить одежду светлых тонов и головной убор, а также пить много воды.

В центре погоды «Фобос» РБК сообщили, что 20 июня в Москве температура была ровно плюс 30 градусов. По прогнозам синоптиков центра, такая же температура ожидается в Москве и сегодня.

«Мы сегодня ожидаем плюс 28–30 градусов. По состоянию на 11 часов в Москве было плюс 28,8 градуса. Вчера в Москве было ровно плюс 30 градусов», — сказал ведущий специалист центра погоды Александр Синенков.

Он добавил, что рекорд 21 июня 1956 года составил плюс 30,9 градуса. По данным Гидрометцентра, в Москве местами также ожидаются дождь и гроза.