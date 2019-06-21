В Филадельфии на 150-летнем нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв

На юге Филадельфии произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе Philadelphia Energy Solutions. В результате возник пожар, сообщает Fox News.

По данным телеканала, инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу по местному времени. Телеканал также опубликовал кадры с места происшествия.

По данным телеканала, информации о пострадавших не поступало. Чиновники подтвердили, что рано утром загорелся 150-летний НПЗ, передает Associated Press. Журналистка Fox News сообщила, что для тушения используются частные пожарные бригады завода.

Агентство отмечает, что завод ежедневно перерабатывал 335 тыс. барр. нефти. При этом НПЗ является крупнейшим комплексом на восточном побережье США. На странице предприятия отмечается, что нефтеперерабатывающий комплекс в этом месте появился в конце 1860-х годов.