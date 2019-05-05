В Иллинойсе нашли тело одного из трех пропавших при взрыве на химзаводе

В Иллинойсе нашли тело одного из трех пропавших при взрыве на химзаводе

На территории химического завода в городе Уокиган американского штата Иллинойс, где накануне произошел взрыв, найдено тело одного человека. Об этом сообщает газета Chicago Tribune со ссылкой на пожарную службу.

Тела еще двух человек, пропавших при инциденте, искать не будут, так как разбор конструкций здания представляет опасность.

Взрыв на химическом заводе прогремел 4 мая. В результате пострадали не менее четырех человек, их доставили в больницы.

Заводу был нанесен большой ущерб. О причинах взрыва не сообщается.