В Иллинойсе произошел взрыв на химическом заводе

В городе Уокиган в штате Иллинойс прогремел взрыв, сообщает на своей странице в Twitter офис местного шерифа. Chicago Tribune со ссылкой на представителя местного полицейского департамента Стива Лензи добавляет, что инцидент произошел на химическом заводе.

В результате пострадали не менее четырех человек, которые были доставлены в больницы. Лензи уточнил, что взрыв нанес «большой ущерб» заводу и что причина произошедшего пока устанавливаются. На месте работают полицейские и медики, которые попросили граждан не приближаться к месту инцидента. К заводу также приехал мэр города Сэм Куннигэм и поблагодарил экстренные службы за реакцию на эту «печальную ситуацию».

В конце марта мощный взрыв произошел на заводе по производству удобрений в Китае, из-за него погибли более 60 человек, еще несколько сотен пострадали.