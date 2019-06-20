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Allergan $153 (+21,62%) прогноз Credit Suisse к 14.04.20
X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
Comcast $50 (+15,63%) прогноз Deutsche Bank к 29.04.20
Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
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В МИД сообщили о расширении США сети биолабораторий у границ России

Вдоль границ России США продолжают расширять сеть биолабораторий для военных исследований. Об этом журналистам заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков, передает ТАСС.

По его словам, Москва не может не замечать создание и расширение биологических лабораторий, где проводят в том числе и военные исследования, у российских границ.

Рябков добавил, что данные действия Вашингтона не отвечают интересам укрепления Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

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В сентябре 2018 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российских экспертов допустили в биолаборатории, созданные в стране при финансировании из США.

В октябре 2018 года в Минобороны России заявили, что в Исследовательском центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара под Тбилиси США испытывали токсичный препарат или биологический агент, что привело к гибели 73 граждан.
 

Теги: МИД, биологические исследования, границы России, лаборатории
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