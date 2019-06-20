В МИД сообщили о расширении США сети биолабораторий у границ России

В МИД сообщили о расширении США сети биолабораторий у границ России

Вдоль границ России США продолжают расширять сеть биолабораторий для военных исследований. Об этом журналистам заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков, передает ТАСС.

По его словам, Москва не может не замечать создание и расширение биологических лабораторий, где проводят в том числе и военные исследования, у российских границ.

Рябков добавил, что данные действия Вашингтона не отвечают интересам укрепления Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

В сентябре 2018 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российских экспертов допустили в биолаборатории, созданные в стране при финансировании из США.