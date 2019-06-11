Эксперты назвали регионы России с самым быстрым ростом зарплат

В 2019 году зарплаты россиян вырастут примерно на 3%. Самый быстрый рост ожидается в Ленинградской области (7,1%). Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на текст исследования Финансового университета при правительстве России.

Также, по данным экспертов, быстро зарплаты будут расти в Приморском крае (6,5%), Дагестане (5,6%), Карелии (5,4%), Псковской области (5%), Севастополе (4,7%), Кабардино-Балкарской Республике (4,5%), Московской области (4,5%), Якутии (4,4%) и Крыму (4,3%).

Согласно исследованию Финансового университета, в 2019 подъем экономики будет наблюдаться в Крыму и Севастополе, Амурской области, Чеченской Республике, Самарской области, Якутии, Приморском крае, Северной Осетии, Ленинградской области и Забайкальском крае.

«Если говорить о регионах по развитию экономики, то на первое место мы ставим Крым и Севастополь, где бурное развитие обеспечивается инвестициями в инфраструктуру полуострова и притоком туристов», — объяснил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубовец.

Он добавил, что остальные регионы-лидеры по росту экономики — это либо территории с низкими темпами, где любые инвестиции будут приводить к серьезному росту местной экономики, либо территории, где происходят какие-то крупные инвестиционные проекты, как, например, в Амурской области, где вкладываются в строительство космодрома Восточный.