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Эксперты назвали регионы России с самым быстрым ростом зарплат

В 2019 году зарплаты россиян вырастут примерно на 3%. Самый быстрый рост ожидается в Ленинградской области (7,1%). Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на текст исследования Финансового университета при правительстве России.

Также, по данным экспертов, быстро зарплаты будут расти в Приморском крае (6,5%), Дагестане (5,6%), Карелии (5,4%), Псковской области (5%), Севастополе (4,7%), Кабардино-Балкарской Республике (4,5%), Московской области (4,5%), Якутии (4,4%) и Крыму (4,3%).

Согласно исследованию Финансового университета, в 2019 подъем экономики будет наблюдаться в Крыму и Севастополе, Амурской области, Чеченской Республике, Самарской области, Якутии, Приморском крае, Северной Осетии, Ленинградской области и Забайкальском крае.

«Если говорить о регионах по развитию экономики, то на первое место мы ставим Крым и Севастополь, где бурное развитие обеспечивается инвестициями в инфраструктуру полуострова и притоком туристов», — объяснил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубовец.

Он добавил, что остальные регионы-лидеры по росту экономики — это либо территории с низкими темпами, где любые инвестиции будут приводить к серьезному росту местной экономики, либо территории, где происходят какие-то крупные инвестиционные проекты, как, например, в Амурской области, где вкладываются в строительство космодрома Восточный.

По словам Зубовца, в 2019–2022 годах мировую экономику ожидает достаточно стабильное развитие с ростом ВВП от 2,8 до 3,6%. Он добавил, что нет оснований ожидать серьезный мировой экономический кризис. Зубовец прогнозирует рост ВПП в 2019 году на 1,8%, а в 2020 году — до 2%. Затем, по словам эксперта, ожидается его незначительное снижение.

Теги: зарплата, Финансовый университет при Правительстве РФ, регионы России
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