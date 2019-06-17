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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Минздрав назвал регионы с самой высокой распространенностью рака

Самые высокие показатели заболеваемости раком в 2018 году зафиксировали в Курской области. Об этом RT сообщили в Минздраве России.

По данным министерства, в регионе уровень заболеваемости составляет 3331,1 случаев на 100 тыс. населения. В ведомстве отметили, что второе место занимает Мордовия (3292,1 случаев на 100 тыс. населения). Онкологические заболевания также распространены в Краснодарском крае (3235,2), Калужской (3231,4) и Псковской (3110,5) областях.

Общество
В России зафиксировали рост заболеваемости раком

В Минздраве рассказали, что по России показатель за прошлый год составил 2562,1. В министерстве отметили, что за последние десять лет он увеличился на 40%. Однако в ведомстве связали это не только с ростом заболеваемости, но и с улучшением ситуации с постановкой диагнозов. В Минздраве добавили, что также увеличилась продолжительность жизни больных раком.

Ранее в июне в Минздраве сообщили, что в прошлом году на диспансеризации у 199 тыс. россиян диагностировали онкологические заболевания. При этом у более половины из них заболевание выявили на первой и второй стадиях. По данным ведомства, больше всего врачи фиксировали рак молочной железы.

Теги: Минздрав, онкологическое заболевание
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