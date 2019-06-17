Минздрав назвал регионы с самой высокой распространенностью рака

Самые высокие показатели заболеваемости раком в 2018 году зафиксировали в Курской области. Об этом RT сообщили в Минздраве России.

По данным министерства, в регионе уровень заболеваемости составляет 3331,1 случаев на 100 тыс. населения. В ведомстве отметили, что второе место занимает Мордовия (3292,1 случаев на 100 тыс. населения). Онкологические заболевания также распространены в Краснодарском крае (3235,2), Калужской (3231,4) и Псковской (3110,5) областях.

В Минздраве рассказали, что по России показатель за прошлый год составил 2562,1. В министерстве отметили, что за последние десять лет он увеличился на 40%. Однако в ведомстве связали это не только с ростом заболеваемости, но и с улучшением ситуации с постановкой диагнозов. В Минздраве добавили, что также увеличилась продолжительность жизни больных раком.

Ранее в июне в Минздраве сообщили, что в прошлом году на диспансеризации у 199 тыс. россиян диагностировали онкологические заболевания. При этом у более половины из них заболевание выявили на первой и второй стадиях. По данным ведомства, больше всего врачи фиксировали рак молочной железы.