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Hyundai и «Сколково» запустят сервис аренды машины по подписке
«Сколково» и Hyundai должны разработать и внедрить приложение для дистанционной аренды автомобиля по подписке
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Hyundai Motor и инновационный центр «Сколково» подписали соглашение о сотрудничестве по созданию ИT-стартапа для разработки новых сервисов. Об этом РБК сообщили в представительстве Hyundai Motor в СНГ.

Президент региональной штаб-квартиры Hyundai Motor Russia & CIS Сон Кёнгсу отметил, что в рамках сотрудничества приложит все силы для того, чтобы «сделать жизнь своих клиентов удобной и комфортной».

«Этим соглашением мы подтверждаем свою готовность и заинтересованность в продуктивном сотрудничестве с мировыми грандами автомобилестроения. Уверен, что сотрудничество с фондом «Сколково» создаст для Hyundai Mobility Lab уникальные условия для разработки передовых цифровых решений», — заявил президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг.

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Стартап получил название Hyundai Mobility Lab, его целью будет создание и внедрение приложения, с помощью которого клиент сможет оформить подписку и дистанционно арендовать автомобиль Hyundai и получить при этом «комплекс дополнительных услуг, направленных на создание качественных и комфортных условий».

Старт программы Hyundai Mobility запланирован на вторую половину 2019 года.

Ранее сообщалось, что «Яндекс» и одно из подразделений южнокорейского автоконцерна Hyundai Mobis займутся разработкой программно-аппаратного комплекса для беспилотных автомобилей. Прототипы беспилотников планируется создать на базе серийных авто Hyundai и Kia.

Авторы: Анна Трунина, Константин Нагаев
Теги: Hyundai, «Сколково»
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