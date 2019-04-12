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Бизнес ,  
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Путин пообещал Volkswagen льготы в обмен на инвестиции
Автомобили немецкого производителя популярны в России, отметил президент, пообещав искать способы поддержки VW. Глава Минпромторга ранее говорил, что концерн может вложить в России до 12 млрд руб.
Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Россия подпишет с Volkswagen специальный инвестиционный контракт (СПИК), заявил на встрече с гендиректором автоконцерна Гербертом Диссом президент Владимир Путин. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«У нас подписано в области автостроения, по‑моему, семь контрактов. — заявил он. — Поскольку Volkswagen работает в направлении повышения локализации, то, конечно, такой контракт мы подпишем и с вами».

По словам Путина, автомобили Volkswagen пользуются в России большой популярностью: «12% продаж — это, в общем, хороший показатель». Также.он отметил инвестиции в российскую экономику. «Почти два миллиарда [долларов] инвестиций — это большой хороший вклад. Мы вам благодарны за эту работу», — сказал президент. Он отметил, что в прошлом году немецкая компания произвела в России 200 тыс. автомобилей, из которых на экспорт пошли около 20 тыс.

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Власти продолжат поиск способов поддержки Volkswagen в России, пообещал Путин.

VW в России выпускает автомобили на двух заводах: в Калуге (производятся Volkswagen Polo и Jetta, Skoda Rapid, Octavia и Yeti) и на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде. Однако ГАЗ остается под санкциями США (попал под них в 2018 году с другими активами Олега Дерипаски), и в VW отмечали, что для дальнейшего инвестирования «группа ГАЗ не должна находиться под действием санкций». В ходе встречи с Путиным 12 апреля Дисс сказал: «Второй вопрос касается нашего завода в Нижнем Новгороде. Это очень хороший завод, и здесь нам также требуется ваше содействие». Однако Кремль опубликовал только выдержку из беседы с президентом, и в чем именно глава VW просит содействия, не указывается.

В марте глава российского отделения Volkswagen Маркус Озегович сообщил, что компания подала заявку на СПИК, чтобы увеличить мощности завода в Калуге, где хотят локализовать производство двигателей 1,4 Tsi. По его словам, объем необходимых инвестиций составит 40 млрд руб. на протяжении пяти лет. Они пойдут на двукратное увеличение мощностей предприятия.

14 февраля глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что немецкий производитель может вложить по СПИК до 12 млрд руб. Но VW уже производит двигатели в России, и Москва ведет с концерном переговоры о локализации производства трансмиссий, добавил тогда чиновник. Незадолго до этого он говорил, что СПИК могут заключить в течение двух месяцев.

Суть специальных инвестиционных контрактов заключается в том, что инвестор обязуется создать или модернизировать производство в России, а государство в лице федеральных органов или регионов предоставляет стимулирующие меры. Минимальный размер инвестиций — 750 млн руб. при сроке выхода на прибыль в течение максимум десяти лет. Размер господдержки определяется индивидуально. В конце марта заявку на СПИК подал другой автопроизводитель — Toyota.

Автор: Наталия Анисимова
При участии: Андрей Гатинский
Теги: Владимир Путин, Volkswagen
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