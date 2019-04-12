Путин пообещал Volkswagen льготы в обмен на инвестиции

Автомобили немецкого производителя популярны в России, отметил президент, пообещав искать способы поддержки VW. Глава Минпромторга ранее говорил, что концерн может вложить в России до 12 млрд руб.

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Россия подпишет с Volkswagen специальный инвестиционный контракт (СПИК), заявил на встрече с гендиректором автоконцерна Гербертом Диссом президент Владимир Путин. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«У нас подписано в области автостроения, по‑моему, семь контрактов. — заявил он. — Поскольку Volkswagen работает в направлении повышения локализации, то, конечно, такой контракт мы подпишем и с вами».

По словам Путина, автомобили Volkswagen пользуются в России большой популярностью: «12% продаж — это, в общем, хороший показатель». Также.он отметил инвестиции в российскую экономику. «Почти два миллиарда [долларов] инвестиций — это большой хороший вклад. Мы вам благодарны за эту работу», — сказал президент. Он отметил, что в прошлом году немецкая компания произвела в России 200 тыс. автомобилей, из которых на экспорт пошли около 20 тыс.

Власти продолжат поиск способов поддержки Volkswagen в России, пообещал Путин.