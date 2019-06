СМИ сообщили о госпитализации медиамагната Руперта Мердока

Медиамагната, владельца медиахолдингов 21st Century Fox и News Corporation Руперта Мердока госпитализировали из-за пневмонии. Однако сейчас он идет на поправку, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

По его данным, 88-летний миллиардер заболел около трех недель назад. Он был доставлен в одну из больниц Лос-Анджелеса (штат Калифорния). В настоящее время он чувствует себя намного лучше, однако не уточняется, был ли он выписан.

В январе прошлого года стало известно о госпитализации Мердока после того, как он получил травму во время плавания на яхте сына.

Руперт Мердок является основателем и главой крупнейших мировых медиахолдингов. Он создал телеканал Fox News и медиахолдинг News Corp., который владеет изданиями The Wall Street Journal, New York Post, The Sun, The Times и рядом других англоязычных изданий.

По оценкам Forbes, состояние Мердока составляет $21,5 млрд. В 2019 году он стал 52-м в списке богатейших людей мира.