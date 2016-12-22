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СМИ сообщили о госпитализации медиамагната Руперта Мердока
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СМИ сообщили о госпитализации медиамагната Руперта Мердока
Общество, 04:37
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СМИ сообщили о госпитализации медиамагната Руперта Мердока

Медиамагнат Руперт Мердок был госпитализирован, после того как он получил травму во время плавания на яхте сына. Об этом сообщает The Vanity Fair со ссылкой на источники.

По информации источников, инцидент произошел во время новогодних праздников. 86-летний миллиардер получил травму спины. Об этом он рассказал в электронном письме, которое направил руководству своей компании. В нем он сообщил о том, что получил травму на яхте, однако сейчас «находится на пути к выздоровлению». Он пообещал оставаться на связи и работать удаленно с помощью телефона и интернет-коммуникации.

Руперт Мердок является основателем и главой крупнейших мировых медиахолдингов. Он создал телеканал Fox News и медиахолдинг News Corp., который владеет изданиями The Wall Street Journal, New York Post, The Sun, The Times и рядом других англоязычных изданий. По оценкам Forbes, состояние Мердока составляет $15,5 млрд. В 2017 году он стал 39-м в списке богатейших людей мира.

В декабре 2017 года Walt Disney приобрела у Мердока долю в холдинге 21st Century Fox. В частности, медиамагнат уступил контроль над кинокомпанией 20th Century Fox и рядом кабельных телеканалов.

Теги: госпитализация , Руперт Мердок
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