Прокуратура Киева подтвердила факт самоубийства депутата Рады Тымчука

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 62,89 -0,90 EUR Бирж. 71,03 -0,55 Brent 64,18 +3,27% USD Нал. 64,00 62,13 EUR Нал. 72,16 70,56 USD ЦБ 63,39 -0,59 EUR ЦБ 71,55 -0,09 EUR/USD 1,1289 +0,0062 BTC/USD Бирж. 9 530,00 +224,10 IMOEX 2 780,20 +0,76% RTSI 1 391,21 +2,21% DJIA 26 765,46 +0,99% Nasdaq 8 051,45 +0,80%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,05%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
Harley-Davidson $41 (+13,64%) прогноз Wells Fargo Securities к 08.04.20
Allergan $153 (+16,11%) прогноз Credit Suisse к 14.04.20
X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,05%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
Harley-Davidson $41 (+13,64%) прогноз Wells Fargo Securities к 08.04.20
Allergan $153 (+16,11%) прогноз Credit Suisse к 14.04.20
X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 63,39 (-0,59) Quote, 20 июн, 12:32
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 71,55 (-0,09) Quote, 20 июн, 12:32
Прокуратура Киева подтвердила факт самоубийства депутата Рады Тымчука Общество, 00:47 Совет ЕС допустил непризнание выданных жителям Донбасса паспортов России Политика, 00:07 Минздрав сообщил о десятках пострадавших у здания парламента в Тбилиси Общество, 00:03 «Ростелеком» раскритиковал передачу монтажа дорожных камер одной компании Технологии и медиа, 00:03 ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж Финансы, 00:02 МВД после линии с Путиным заявило о деле против застройщика в Реутово Бизнес, 00:01 Хорошо ли вы спите. Тест РБК и Philips, 20 июн, 23:59 Посольство США в Грузии обратилось к протестующим в Тбилиси Политика, 20 июн, 23:38 Лев Хасис вышел из капитала Сбербанка Финансы, 20 июн, 23:26 Власти Орла не подтвердили «итальянскую забастовку» врачей скорой помощи Общество, 20 июн, 23:07 Полиция у парламента Грузии открыла стрельбу резиновыми пулями Политика, 20 июн, 23:06 Совет Гефеста: что нужно знать, чтобы фотографии в темноте были четкими РБК Стиль и HUAWEI, 20 июн, 22:57 Саакашвили обратился к полиции из-за митинга в Тбилиси Политика, 20 июн, 22:39 Что ждет банк «Уралсиб» после смерти владельца Финансы, 20 июн, 22:25
Общество ,  
0 
Прокуратура Киева подтвердила факт самоубийства депутата Рады Тымчука

Следствие считает самоубийство основной версией гибели депутата Верховной рады Украины от «Народного фронта» Дмитрия Тымчука. Такое заключение сделано на основе показаний родственников погибшего, сообщила в эфире телеканала «Громадьске» пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

«Исходя из показаний близких лиц, следствие располагает информацией о том, что последнее время погибший находился в депрессивном состоянии, а последнюю неделю вообще не выходил из дома, как и в день смерти», — заявила она.

По словам Максимец, в рамках следствия будет назначена судебно-медицинская, баллистическая и другие экспертизы. Помимо прочего, прокуратура рассчитывает на получение письменного заключение экспертов, которые провели комплексное исследование тела погибшего.

Представитель ведомства отметила, что в день смерти Тымчука в его квартире провели осмотр, а также изъяли вещественные доказательства — пистолет, магазин с патронами и гильзу. Кроме прочего, с рук, частей тела и одежды погибшего, а также с женщины, присутствовавшей в помещении, отобраны смывы на предмет выявления следов пороховых газов. Согласно записям камер видеонаблюдения, помимо нардепа в квартире находилась женщина. Других лиц в квартире не находилось, добавила Максимец.

Дмитрий Тымчук погиб 19 июня после выстрела, случившегося в тот момент, когда он чистил свой наградной пистолет. По данному факту завели уголовное дело об умышленном убийстве. Глава Нацполиции Сергей Князев подтвердил, что погибший получил огнестрельное ранение головы. 

Теги: Украина, депутат, самоубийство, Киев
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter