В Киеве погиб попавший под санкции России депутат Рады

Дмитрий Тымчук (Фото: Dmitry.tymchuk / Facebook)

В Киеве погиб депутат Верховной рады Украины от «Народного фронта», координатор группы «Информационное сопротивление», руководитель общественной организации «Центр военно-политических исследований» Дмитрий Тымчук, сообщает «Интерфакс-Украина».

По данным агентства, Тымчук скончался после выстрела, случившегося в тот момент, когда он чистил свой наградной пистолет.

Информацию о гибели Тымчука в результате несчастного случая подтвердил и бывший советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«Час назад, у себя дома, во время чистке наградного пистолета нанес себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук», — написал Геращенко на своей странице в сети Facebook.

В декабре 2018 года Тымчук был включен в число лиц, против которых власти России «в целях противодействия недружественным действиям» ввели санкции. Введенные ограничения предусматривают заморозку безналичных средств и имущества на территории России, а также запрет на вывод денег из страны.