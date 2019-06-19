После смерти депутата Рады возбудили дело об умышленном убийстве

По факту смерти депутата Верховной рады от «Народного фронта» Дмитрия Тымчука возбудили уголовное дело по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

По словам главы Нацполиции Сергея Князева, у погибшего огнестрельное ранение головы. «Сколько было выстрелов, не могу ответить — эксперты осматривают. Есть ряд рабочих версий, среди которых, возможно, несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием. Также рассматриваем версии криминального характера», — сказал он.

По словам главы Нацполиции, в настоящее время показания дает женщина, находившаяся с депутатом в квартире в момент смерти. Также следователи опрашивают соседей и осматривают место происшествия.

Ранее агентство «Интерфакс-Украина» сообщило, что Тымчук перед смертью чистил свой наградной пистолет. Информацию о гибели парламентария в результате несчастного случая подтвердил и бывший советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.