Защита предложила за Бойко-Великого залог в 10 млн руб.

По данному делу помимо Бойко-Великого проходят несколько других сотрудников банка, включая директора Аллу Кабанову. Всего по делу проходят семь человек. Сумма хищений по их делу, по версии обвинения, — более 180 млн руб. и $929 тыс.

Сам предприниматель был задержан накануне, 19 июня.

Адвокат Бойко-Великого Алексей Аверьянов утверждал, что бизнесмен себя виновным не признает и считает, что его преследуют за «гражданскую и патриотическую позицию».