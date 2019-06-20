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Allergan $153 (+16,64%) прогноз Credit Suisse к 14.04.20
X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
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Общество ,  
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Защита предложила за Бойко-Великого залог в 10 млн руб.

Защита бизнесмена Василия Бойко-Великого предложила за его освобождение залог в 10 млн руб. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Адвокат Вадим Миндлин заявил, что готов уплатить залог из своего кармана.

Ранее следствие просило арестовать Бойко-Великого и других фигурантов дела о растрате средств банка «Кредитный экспресс» на два месяца.

Как заявила представитель предпринимателя Мария Преснова-Бойко, обвинения являются необоснованными. «Мы считаем данное дело заказным, связанным с деятельностью Василия Бойко-Великого в качестве патриотически настроенного православного предпринимателя», — сказала она.

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По данному делу помимо Бойко-Великого проходят несколько других сотрудников банка, включая директора Аллу Кабанову. Всего по делу проходят семь человек. Сумма хищений по их делу, по версии обвинения, — более 180 млн руб. и $929 тыс.

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Сам предприниматель был задержан накануне, 19 июня.

Адвокат Бойко-Великого Алексей Аверьянов утверждал, что бизнесмен себя виновным не признает и считает, что его преследуют за «гражданскую и патриотическую позицию».

Теги: Залоги, бизнесмен
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Следствие попросило арестовать бизнесмена Бойко-Великого
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