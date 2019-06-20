Защита предложила за Бойко-Великого залог в 10 млн руб.

Защита бизнесмена Василия Бойко-Великого предложила за его освобождение залог в 10 млн руб. Об этом сообщает корреспондент РБК.
Адвокат Вадим Миндлин заявил, что готов уплатить залог из своего кармана.
Ранее следствие просило арестовать Бойко-Великого и других фигурантов дела о растрате средств банка «Кредитный экспресс» на два месяца.
Как заявила представитель предпринимателя Мария Преснова-Бойко, обвинения являются необоснованными. «Мы считаем данное дело заказным, связанным с деятельностью Василия Бойко-Великого в качестве патриотически настроенного православного предпринимателя», — сказала она.