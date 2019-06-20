Следствие попросило арестовать бизнесмена Бойко-Великого

Следствие попросило арестовать фигурантов дела о хищениях средств банка «Кредит-Экспресс», в том числе бизнесмена Василия Бойко-Великого. Об этом сообщили РБК в Басманном суде.

«Всем кроме Ципиновой Н.П. (домашний арест), просят избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на сроком на два месяца, то есть до 19 августа 2019 года», — сказали в суде.

В отношении предпринимателя Василия Бойко-Великого и сотрудников банка «Кредит-Экспресс» возбуждено уголовное дело в растрате денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК). Всего по делу проходят семь человек. Сумма хищений по их делу, по версии обвинения, — более 180 млн руб. и $929 тыс. Бизнесмен был задержан 19 июня.

Как полагают следователи, средства из банка выводились с помощью необеспеченных и невозвратных кредитов юрлицам. «Системные хищения» привели к отзыву лицензии у «Кредит-Экспресса», утверждают в СК. Банк лишился лицензии в мае 2018 года.