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Allergan $153 (+16,64%) прогноз Credit Suisse к 14.04.20
X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
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Сын Алибасова назвал неактуальным вопрос о наследстве

Сын продюсера Бари Алибасова удивлен заявлением своего отца о лишении его наследства. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Я думаю, что у него в голове после седации перемешалась ситуация, с которой он пытался разобраться в семье Шукшиных. Ему после больницы кажется, что у нас в семье такая же история могла произойти по поводу квартиры», — заявил Алибасов-младший.

Он также отметил, что не интересуется наследством отца. По его словам, Алибасов оформил на сына половину своей недвижимости, когда ему было 14 лет. «Денег я у него никогда в жизни не брал, но своими советами он мне помог заработать гораздо большее состояние, чем вся его недвижимость вместе взятая», — сказал сын продюсера, добавив, что для него «вопрос с наследством абсолютно неактуален».

Общество
Представитель Алибасова ответил на сообщения о состоянии продюсера

Бари Алибасов-младший выразил опасение, что семья отца может предоставлять ему недостоверную информацию, пока он находится под действием медикаментов.

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Ранее 20 июня продюсер заявил, что лишит сына наследства, так как тот много заработал на скандале вокруг его отравления. «Ну и пусть зарабатывает. Я ему сказал вчера, что лишаю его всего наследства. Отдам животным в приюты», — сказал Алибасов.

Продюсера госпитализировали в НИИ Склифосовского 4 июня. По словам его сына, Алибасов по ошибке выпил жидкость для прочистки труб «Крот». Врачи диагностировали ожоги дыхательных путей и пищевода. 17 июня, его выписали из больницы.

Теги: наследство, госпитализация, отравление
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