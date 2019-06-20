Сын Алибасова назвал неактуальным вопрос о наследстве

Сын продюсера Бари Алибасова удивлен заявлением своего отца о лишении его наследства. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Я думаю, что у него в голове после седации перемешалась ситуация, с которой он пытался разобраться в семье Шукшиных. Ему после больницы кажется, что у нас в семье такая же история могла произойти по поводу квартиры», — заявил Алибасов-младший.

Он также отметил, что не интересуется наследством отца. По его словам, Алибасов оформил на сына половину своей недвижимости, когда ему было 14 лет. «Денег я у него никогда в жизни не брал, но своими советами он мне помог заработать гораздо большее состояние, чем вся его недвижимость вместе взятая», — сказал сын продюсера, добавив, что для него «вопрос с наследством абсолютно неактуален».

Бари Алибасов-младший выразил опасение, что семья отца может предоставлять ему недостоверную информацию, пока он находится под действием медикаментов.