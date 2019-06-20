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X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
Comcast $50 (+15,63%) прогноз Deutsche Bank к 29.04.20
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Бари Алибасов после выписки решил оставить своего сына без наследства

Продюсер Бари Алибасов считает, что его сын, Бари Алибасов-младший, заработал на скандале вокруг его отравления, пишет «Комсомольская правда». Из-за этого он лишил его наследства.

«Ну и пусть зарабатывает. Я ему сказал вчера, что лишаю его всего наследства. Отдам животным в приюты», — сказал продюсер.

В то же время Алибасов отметил, что ему не было бы жалко потратить все, что у него есть, чтобы найти потерявшегося кота Чучу. «Я готов был отдать все, все деньги, квартиру, чтобы он сохранился… У меня мозг заработал только три дня назад. До этого 13 дней не работал. Он [кот] забыл меня за эти 13 дней, представляешь!» — сказал он.

Продюсера госпитализировали 4 июня, после того как он, по сообщению сына, по ошибке выпил жидкость для прочистки труб «Крот». Врачи диагностировали у него ожоги дыхательных путей и пищевода. Его поместили в медикаментозный сон 6 июня для восстановления организма. Алибасов пришел в себя спустя пять дней.

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Теги: наследство
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