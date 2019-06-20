Зеленский пообещал результаты борьбы с контрабандой к 2020 году

Зеленский пообещал результаты борьбы с контрабандой к 2020 году

В 2020 году рейдерство и контрабанда на Украине перестанут быть системными, пообещал президент страны Владимир Зеленский. Об этом сообщает «Гордон».

По его словам, в настоящее время борьба с контрабандой и рейдерством являются приоритетом. «И то, и другое сейчас является нормой для нашей страны. Это диагноз, но не приговор. Будем лечить. Верю, что в ближайшие месяцы вы почувствуете ощутимую разницу, а в следующем году эти явления перестанут быть системными», — заявил украинский лидер.

Он напомнил о необходимости борьбы с коррупцией и вывода экономики из тени.

Кроме того, Зеленский пообещал продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом.