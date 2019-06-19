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Украинский кризис ,  
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Зеленский исключил объявление дефолта на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский в рамках встречи с представителями крупного и среднего немецкого бизнеса, состоявшейся в Берлине, исключил объявление дефолта на Украине. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Дефолта не будет. Как президент я не буду влиять на суд или банковскую систему», — сказал он.

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Кроме того, Зеленский заявил о том, что Киев будет и дальше сотрудничать с Международным валютным фондом (МВФ). Президент сообщил, что уже в июле будет подготовлена совместная программа. Также он добавил, что Украина намерена продолжить работу со Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Помимо этого украинский лидер пригласил представителей бизнеса из Германии к участию в инвестиционном совете при администрации президента. «Ведь чем больше будет в этом совете иностранного бизнеса, тем прозрачнее он будет», — считает Зеленский.

Теги: Владимир Зеленский, дефолт, ЕБРР, ВМФ, Всемирный банк
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