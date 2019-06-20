Глава ЛУКОЙЛа поддержал соглашение ОПЕК+ как меру против нефти за $200

Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов оценил значимость соглашения ОПЕК+ о заморозке уровня добычи нефти. Предприниматель счел его необходимым и выразил ему поддержку, передает корреспондент РБК с брифинга Алекперова.

«Мы поддерживаем соглашение. Оно должно существовать в среднесрочном периоде и влиять на объемные показатели стран-производителей нефти», — сказал глава ЛУКОЙЛа.

Алекперов отметил, что с учетом обострения политической ситуации в Персидском заливе, цена на нефть могла бы подняться до $200 за баррель. «Но нет спекулянтов на рынке, что дает нам и нашим потребителям четкую возможность прогнозировать цену на один из основных промышленных продуктов, которым является нефть. Поэтому я считаю, что соглашение надо продлевать», — оценил он значение документа.

Алекперов заключил, что соглашение ОПЕК+ выгодно России и нарушать его смысла нет. «Имея 200 тыс. барр ограничения добычи и получая почти 30% роста цены — зачем его (соглашение) нарушать? Оно должно быть постоянным», — сказал он.

На прошлой неделе министр энергетики Александр Новак и первый вице-премьер, глава Минфина России Антон Силуанов заявляли о том, что цены на нефть могут упасть ниже $40 и до $30 за баррель, если ОПЕК+ не договорится о новом ограничении добычи.