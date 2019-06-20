Путин оценил вероятность возвращения социализма в Россию

Президент Владимир Путин заявил, что в полном объеме социализм вряд ли вернется в Россию. Об этом он заявил во время прямой линии, телеканал РБК ведет ее трансляцию.

«Вы сказали, что назад дороги к социализму нет, а капитализм ничего не дал. Почему тогда не спросили людей?» — так звучал один из вопросов, которые Путин выбрал сам.

Президент уточнил, в чем именно вопрос. «Возможен ли возврат? Социализм в полном объеме — маловероятно. Страна другая стала», — заявил Путин.

Он предположил, что переход к социализму возможен только через очень тяжелые внутренние конфликты. «Нам они нужны? Политические силы таких взглядов могут контролировать страну, я этого не исключаю. Они могут завоевать симпатию людей и закрепиться в верхних эшелонах власти. Но будет ли это хорошо? Я не знаю», — сказал Путин.