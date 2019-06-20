Курс евро достиг минимального значения с начала года

Курс евро достиг минимального значения с начала года

На торгах на Московской бирже 20 июня курс евро опустился до 71,37 руб. Цена закрытия предыдущего дня составляла 71,58 руб.

По данным биржи, это минимальный показатель с начала 2019 года.

Курс доллара к рублю также достиг минимального значения с января 2019 года. Так, доллар опустился до 63,1175 руб. Цена закрытия предыдущего дня составляла 63,785 руб.

Снижение евро и доллара происходит на фоне решения Федеральной резервной системы США сохранить годовую ставку на уровне 2,25–2,5% годовых, после чего инвесторы начали переводить деньги из валюты в акции.