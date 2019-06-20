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Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,48%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
Allergan $153 (+18,6%) прогноз Credit Suisse к 14.04.20
X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
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Следовавший в Петербург самолет вернулся в Симферополь из-за неполадок

Самолет авиакомпании «Россия», следовавший из Симферополя в Санкт-Петербург, вернулся на место вылета по техническим причинам. По предварительным данным, у него возникли проблемы с выпуском закрылков. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь аэропорта Михаил Никифоров.

По его словам, лайнер сел в штатном режиме. Пассажиры рейса будут доставлены в Санкт-Петербург резервным бортом авиакомпании. «Сейчас пассажиры обеспечены водой и всем необходимым на время ожидания», — добавили в воздушной гавани.

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Ранее 11 июня самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», следовавший из Брянска в Сочи, задержался почти на шесть часов из-за технической неисправности в системе запуска двигателя. В итоге рейс выполнил резервный лайнер.

Теги: посадка самолета, Симферополь, новости РБК
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