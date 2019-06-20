Следовавший в Петербург самолет вернулся в Симферополь из-за неполадок

Следовавший в Петербург самолет вернулся в Симферополь из-за неполадок

Самолет авиакомпании «Россия», следовавший из Симферополя в Санкт-Петербург, вернулся на место вылета по техническим причинам. По предварительным данным, у него возникли проблемы с выпуском закрылков. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь аэропорта Михаил Никифоров.

По его словам, лайнер сел в штатном режиме. Пассажиры рейса будут доставлены в Санкт-Петербург резервным бортом авиакомпании. «Сейчас пассажиры обеспечены водой и всем необходимым на время ожидания», — добавили в воздушной гавани.

Ранее 11 июня самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», следовавший из Брянска в Сочи, задержался почти на шесть часов из-за технической неисправности в системе запуска двигателя. В итоге рейс выполнил резервный лайнер.