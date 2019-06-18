В Домодедово ответили на слова Киркорова о жесткой посадке самолета

Самолет авиакомпании S7, на котором Филипп Киркоров возвращался из Болгарии, совершил посадку в штатном режиме. Об этом сообщили РБК в пресс-службе аэропорта Домодедово в ответ на заявление Киркорова о ЧП с его лайнером.

«Информация о ЧП при приземлении рейса из Варны недостоверная. Посадка и руление воздушного судна на место стоянки прошли в штатном режиме», — заявили РБК в пресс-службе аэропорта Домодедово.

В авиакомпании S7 подтвердили РБК, что самолет уходил на второй круг, однако заявили, что жесткой посадки не было. «По решению КВС (командира воздушного судна. — РБК) из-за ветра был выполнен уход на второй круг. После чего самолет совершил посадку в штатном режиме. Самолет уже вылетел в следующий рейс точно по расписанию», — сообщил РБК представитель авиакомпании.

О жесткой посадке самолета, на котором Киркоров возвращался с детьми с гастролей в Болгарии, сообщил ранее сам певец. По словам Киркорова, его лайнер резко приземлился, после чего резко оторвался от земли и ушел на второй заход. Он поблагодарил пилотов за профессионализм, проявленный при инциденте.