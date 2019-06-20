Путин пообещал вдвое повысить зарплату обратившемуся к нему пожарному

В рамках прямой линии с президентом России Владимиром Путиным к главе государства обратился пожарный из города Светлый Калининградской области Станислав Таукачикас. Он пожаловался на низкие зарплаты сотрудников МЧС, на что Путин пообещал вдвое увеличить зарплаты пожарным. Трансляцию прямой линии ведет телеканал РБК.

Таукачикас сообщил, что зарплата пожарного в его части составляет 12–16 тыс. руб. «Работать в пожарных частях некому», — сказал он.

В свою очередь, Путин признал, что в МЧС сложилась непростая ситуация, отметив, что в каждом случае необходимо разбираться отдельно.

Президент рассказал, что недавно он общался на эту тему с главой МЧС Евгением Зиничевым. «В этом году МЧС будет выделено 4,3 млрд руб., что позволит поднять зарплаты таким сотрудникам, как обратившийся с вопросом, до 24 тыс. руб.», — заявил Путин.