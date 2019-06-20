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X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
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Путин пообещал вдвое повысить зарплату обратившемуся к нему пожарному

В рамках прямой линии с президентом России Владимиром Путиным к главе государства обратился пожарный из города Светлый Калининградской области Станислав Таукачикас. Он пожаловался на низкие зарплаты сотрудников МЧС, на что Путин пообещал вдвое увеличить зарплаты пожарным. Трансляцию прямой линии ведет телеканал РБК.

Таукачикас сообщил, что зарплата пожарного в его части составляет 12–16 тыс. руб. «Работать в пожарных частях некому», — сказал он.

В свою очередь, Путин признал, что в МЧС сложилась непростая ситуация, отметив, что в каждом случае необходимо разбираться отдельно.

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На прямую линию с Путиным поступило 1,5 млн вопросов

Президент рассказал, что недавно он общался на эту тему с главой МЧС Евгением Зиничевым. «В этом году МЧС будет выделено 4,3 млрд руб., что позволит поднять зарплаты таким сотрудникам, как обратившийся с вопросом, до 24 тыс. руб.», — заявил Путин.

Он добавил, что на следующий год уже принято решение выделить ведомству еще 8 млрд руб., после чего у Таукачикаса зарплата вырастет до 32 тыс. руб., заверил глава государства.

Теги: Владимир Путин, МЧС, увеличение зарплат
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