На прямую линию с Путиным поступило 1,5 млн вопросов

На прямую линию с Путиным поступило 1,5 млн вопросов

Президент России Владимир Путин начал выступление в рамках прямой линии, отвечая на вопросы россиян, трансляцию ведет телеканал РБК.

В начале прямой линии ведущие сообщили, что всего от граждан поступило более 1,5 млн вопросов.

Путин начал прямую линию с ответа на вопрос о сути национальных проектов. Президент отметил, что их конечная цель — обеспечение безопасности страны и поднятие уровня жизни россиян.

Всероссийский центр изучения общественного мнения ранее выяснил, что за прямой линией с Путиным будут следить большинство россиян (75%).