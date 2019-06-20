СК завел новое дело против ударившего журналиста чиновника из Хакасии

СК завел новое дело против ударившего журналиста чиновника из Хакасии

Следственный комитет (СК) возбудил очередное уголовное дело в отношении главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева. Об этом говорится на сайте СК.

Дело заведено по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

По данным следствия, с 2007 по 2010 год Зайцев зарегистрировал на своего знакомого земельный участок, предназначенный для строительства за счет бюджета полигона твердых бытовых отходов. Позднее земля была передана в дар другому человеку. С 2010 по 2017 год районная администрация арендовала этот участок у новых собственников за 50 тыс. руб. ежегодно, а после выкупила за 5 млн руб.

Следователями было установлено, что своими действиями Сергей Зайцев с сообщниками нанес бюджету ущерб на сумму 6 млн руб.