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X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
Comcast $50 (+15,63%) прогноз Deutsche Bank к 29.04.20
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В Раде возмутились поддержкой Макроном возвращения России в ПАСЕ

Верховная рада Украины возмущена тем, что президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал возвращение права России на полноценное участие в работе ПАСЕ. Об этом заявила зампредседателя парламента Ирина Геращенко.

Она напомнила, что Белоруссию не принимают в Совет Европы из-за разрешенной в стране смертной казни. Она выразила недоумение, что в то же время России, несмотря на конфликт на юго-востоке Украины, позволили вернуться в ПАСЕ.

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Геращенко отметила, что Киев «ошеломлен» тем, что его западные партнеры с «раскрытыми объятиями» ждут возвращения российской делегации, объясняя это тем, что «как же так, мы будем без России, которая не выполняет ни одной резолюции ПАСЕ».

Зампредседателя Рады заверила, что Украина продолжит защищать ценности ПАСЕ, в частности права человека.

Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон после встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским заявил о необходимости избежать выхода России из ПАСЕ. В мае Макрон на встрече с генсеком Совета Европы (СЕ) Турбьерном Ягландом заявил, что организация нуждается в России, а российская сторона — в СЕ. «А это значит, что должны соблюдаться ее [России] права как государства-участника, а Россия должна соблюдать свои обязанности перед организацией», — отметил Макрон.

Теги: поддержка, ПАСЕ, Верховная рада, Эмманюэль Макрон
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