Абрамович с партнерами продал очередной пакет акций Evraz за $200 млн

Структуры основных акционеров одной из крупнейших сталелитейных компаний России — Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова, Александра Фролова и их партнера Евгения Швидлера продали порядка 1,7% акций металлургической компании. Это следует из сообщения, размещенного на сайте Лондонской биржи.

Стоимость одной обыкновенной акции составила £6,35 ($8,05). В целом компании продали около 24,9 млн ценных бумаг, а именно Greenleas International Holdings Ltd. Романа Абрамовича продала порядка 11,267 млн акций Evraz (0,8% компании), Abiglaze Limited Александра Абрамова — около 8,285 млн (0,6%), Crosland Global Limited Александра Фролова — 4,165 млн (0,3%), Toshi Holdings Ltd — 1,182 млн (примерно 0,1% от капитала Evraz). Таким образом, общая стоимость пакета акций составила около £158 млн ($200,5 млн).

При этом у структуры Абрамова по итогам сделки останется примерно 19,4% ценных бумаг металлургической компании, у Crosland Global Limited Фролова — 9,7%, у Greenleas International Holdings Абрамовича — 28,8%, а у Toshi Holdings Ltd — 2,8%.

Evraz, отмечается в сообщении биржи, стороной сделки не является и никаких доходов от нее получит.