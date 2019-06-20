В Забайкалье начали проверку по факту массового отравления детей в лагере

В Забайкалье начали проверку по факту массового отравления детей в лагере

Прокуратура Читинского района Забайкальского края начала проверку по факту массового отравления детей в лагере «Самородок». Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По предварительной информации, в лагере отравились 15 детей. Из них с подозрением на кишечную инфекцию госпитализировали только четверых.

В ведомстве отметили, что в рамках проверки будут привлечены специалисты контролирующих органов. Они проверят исполнение требований законодательства при организации отдыха и оздоровления детей, уточнили в прокуратуре.

«При выявлении нарушений будут приняты меры, направленные на их устранение и привлечение виновных к установленной законом ответственности», — заключили в ведомстве.