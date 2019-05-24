Число отравившихся в школьной столовой в Якутии возросло до 17

Число отравившихся в школьной столовой в Якутии возросло до 17

Двое взрослых и 15 детей отравились обедом в столовой начальной школы в селе Улахан-Мунку в Якутии, сообщает региональный Минздрав.

Как отмечает ведомство, пострадавшие с жалобами на тошноту, рвоту и расстройство желудка обратились за медпомощью 23 мая. Их госпитализировали в инфекционное отделение Олекминской центральной районной больницы.

Пострадавшим поставили диагноз «пищевое отравление». После осмотра врачи выяснили, что 22 мая они обедали в столовой Мальжегарской начальной школы-сада. Состояние детей — средней тяжести, угрозы жизни и здоровью пострадавших нет, отмечает министерство.

В середине апреля в больницу с признаками пищевого отравления обратились 11 учащихся Мюрюнской юношеской гимназии Усть-Алданского района Якутии. Следователи осмотрели помещения столовой гимназии, а также изъяли журналы дневного рациона воспитанников. по факту инцидента было возбуждено уголовное дело.