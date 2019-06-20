В Хабаровском крае загорелась лесопилка на площади 2 тыс. кв. м

В Хабаровском крае загорелась лесопилка на площади 2 тыс. кв. м

В городе Вяземский Хабаровского края произошел пожар в помещениях лесопилки, площадь возгорания достигла 2 тыс. кв. м. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

«Произошло возгорание в помещениях лесопилки на улице Орджоникидзе, 34», — заявили в ведомстве.

Представитель ведомства отметил, что угрозы распространения огня на соседние здания нет. В настоящее время пожарные пытаются потушить возгорание.

О причинах пожара, а также о пострадавших в МЧС не сообщили.