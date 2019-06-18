В Ростове-на-Дону произошел пожар на складе с пивом и водой

В Ростове-на-Дону произошел пожар на складе с пивом и водой

В Ростове-на-Дону произошел пожар в складском помещении на площади 540 кв. м. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по Ростовской области.

По данным ведомства, возгорание началось в 02:47 мск. Пожар ликвидировали в 06:19 мск. В результате никто не пострадал. В его тушении принимали участие 88 человек и 20 единиц техники.

Местные порталы Rostov gazeta и 161.RU отмечают, что в загоревшемся ангаре хранились пиво и вода.

Накануне в Ростове-на-Дону загорелись частные дома на улице Кизитириновская балка. В результате пострадали два человека, однако им не потребовалась госпитализация.

В этот же день в Ростовской области в городе Азове произошел пожар в здании цеха по производству матрасов. Один человек пострадал. Его доставили в больницу до прибытия пожарных.