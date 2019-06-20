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NVIDIA $205 (+33,6%) прогноз JP Morgan к 15.02.20
Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
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Си Цзиньпин впервые приехал в КНДР

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Северную Корею с государственным визитом. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Отмечается, что лидер Китая прибыл в КНДР в полдень 20 июня (06:00 мск). По данным агентства, он отправился в Северную Корею вместе со своей женой Пэн Лиюань, чиновниками политбюро ЦК КПК, министром иностранных дел Ваном И, а также главной Государственного комитета по развитию и реформе Хэ Лифэном.

Фотогалерея 
Встреча Ким Чен Ына и Си Цзиньпина. Фоторепортаж

Ранее в июне стало известно, что первый государственный визит Си Цзиньпина в Северную Корею пройдет 20-21 июня. Его пригласил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Последний раз председатель КНР посещал КНДР в 2005 году, так что нынешний визит стал первым за 14 лет. При этом Ким Чен Ын приезжал в КНР трижды в 2018 году и один раз в 2019-м.

Теги: Си Цзиньпин, КНДР
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