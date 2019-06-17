Си Цзиньпин впервые посетит КНДР с государственными визитом

Председатель КНР Си Цзиньпин впервые совершит государственный визит в Северную Корею. Об этом сообщает South China Morning Post.

Отмечается, что поездка состоится по приглашению лидера КНДР Ким Чен Ына. Bloomberg сообщает, что визит пройдет 20 и 21 июня. Об этом сообщил агентству представитель отдела коммунистической партии Китая, который занимается иностранными делами.

South China Morning Post. добавляет, что Си Цзиньпин также примет участие в саммите «Большой двадцатки» в Японии.

Этот государственный визит станет первым за 14 лет. Последний раз глава КНР посещал Северную Корею в 2005 году, визит совершил экс-председатель КНР Ху Цзиньтао. При этом Ким Чен Ын посещал Китай три раза в 2018 году. В январе текущего года лидер Северной Кореи также находился с визитом в КНР.