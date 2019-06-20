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NVIDIA $205 (+33,6%) прогноз JP Morgan к 15.02.20
Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
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Посольство попросило быть бдительными из-за роста убийств в Лондоне

Посольство России в Великобритании призвало россиян быть бдительными из-за роста нападений с холодным оружием на улицах Лондона. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

В посольстве рассказали, что за последние несколько дней были зарегистрированы пять смертельных случаев, а с начала года — 56 убийств. В посольстве отметили, что тенденция продолжается.

«Призываем российских граждан и соотечественников проявлять бдительность, по возможности избегать мест массового скопления людей, а также внимательно следить за оповещениями и следовать рекомендациям правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Накануне Скотленд-Ярд сообщил, что 15 июня на востоке Лондона убили россиянина Глеба Жебровского. Ему было 34 года. По данным полиции, он скончался от ножевых ранений. Родственников оповестили о произошедшем. В результате были задержаны двое подозреваемых. Они находятся под стражей.

Теги: Посольство России в Великобритании, убийства
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