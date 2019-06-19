В Лондоне убили россиянина Глеба Стального

Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона. По его данным, им оказался 34-летний выходец из России Глеб Жебровский, также известный под именем Глеб Стальной.

В полиции отметили, что убийство произошло в субботу, 15 июня, в районе Тауэр-Хэмлетс. Мужчина скончался в результате ножевых ранений. Его родственники были проинформированы о случившемся.

Скотленд-Ярд уточнил, что по этому делу были задержаны двое мужчин — 28 и 33 лет. В настоящее время они находятся под стражей.

Детективы из управления по расследованию убийств продолжают выяснять все обстоятельства этого преступления. Как отметили в полиции, убийство было совершено днем, поэтому, вероятнее всего, должны быть свидетели. «Любой, кто обладает какой-либо информацией, должен прийти и поговорить с нами», — отмечается в сообщении.