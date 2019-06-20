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NVIDIA $205 (+33,6%) прогноз JP Morgan к 15.02.20
Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
Золото $1 400 (+4,03%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
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Госпереворот в Венесуэле ,  
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Оппозиция заявила о планах Каракаса продать консульство в Нью-Йорке

Представитель оппозиции Венесуэлы в США Карлос Веккьо заявил, что администрация президента Николаса Мадуро хотела продать здание бывшего консульства страны в Нью-Йорке. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Режим Мадуро намеревался продать консульство Веенсуэлы в Нью-Йорке. Одно из преступных действий узурпатора, которые мы остановили, чтобы защитить активы нации», — сказал он.

Веккьо отметил, что венесуэльские активы, расположенные в США, не продаются. Он добавил, что отчет об этом передали Национальной ассамблее Венесуэлы.

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Оппозиция Венесуэлы заявила о захвате контроля над посольством в США

С середины апреля сторонники Мадуро проживали в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне. Они отмечали, что их целью было противостояние военному вмешательству США в дела Боливарианской Республики. 9 мая они сообщали об отключении электричества, а 12 мая — воды. В середине мая полицейские ворвались в здание и арестовали четверых активистов.

В конце месяца Веккьо заявил, что сторонники провозгласившего себя временным президентом Хуана Гуаидо заняли здание посольства, вытеснив приверженцев Мадуро.

Теги: Венесуэла, консульство, Нью-Йорк, Николас Мадуро
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