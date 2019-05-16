МИД Венесуэлы назвал незаконными действия США в посольстве в Вашингтоне

МИД Венесуэлы назвал незаконными действия США в посольстве в Вашингтоне

Сотрудники полиции США ворвались в посольство Венесуэлы в Вашингтоне и арестовали четырех сторонников президента Николаса Мадуро. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщила соучредитель правозащитной организации Global Exchange и антивоенного движения Code Pink Медея Бенджамин.

«Полиция задержала четырех людей, которые остались в посольстве Венесуэлы в рамках Embassy Protection Collective (протестующих против захвата здания. — РБК). Полное нарушение Венской конвенции», — написала она.

В связи с этим глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса написал в своем аккаунте в Twitter, что правительство страны рассматривает ответные меры в рамках международного права на основе признанного принципа взаимности.

«Моральный дух четырех активистов сильнее, чем репрессивные силы десятков развернутых вооруженных полицейских», — сказал он. Министр также добавил, что полицейские нарушили права человека в отношении активистов, которые защищали посольство с разрешения венесуэльских властей.