В ЛНР заявили об обстреле пьяным командиром ВСУ своих подчиненных

В ЛНР заявили об обстреле пьяным командиром ВСУ своих подчиненных

Пьяный командир одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроил стрельбу по своим подчиненным. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

Он рассказал, что инцидент произошел 18 июня в районе населенного пункта Троицкое. По его словам, командир взвода одного из подразделений 30-й бригады ВСУ открыл огонь на поражение из автомата по трем военнослужащим, которые попытались оставить свои позиции. Филипоненко заявил, что украинский командир был в состоянии алкогольного опьянения

«В результате инцидента военнослужащие получили ранения, и с целью сокрытия данного факта находятся на лечении в одной из больниц Троицкого района», — сказал представитель пресс-службы.

В начале июня Минобороны Украины сообщило об обострении обстановки в Донбассе. По данным министерства, двое военных погибли и еще восемь человек пострадали. Тогда украинский президент Владимир Зеленский пообещал, что ВСУ дадут жесткий ответ на обстрелы.