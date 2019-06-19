В ДТП с маршруткой в Петербурге пострадали четыре человека

В ДТП с маршруткой в Петербурге пострадали четыре человека

В Санкт-Петербурге в Красносельском районе два автомобиля столкнулись с маршрутным автобусом. В результате пострадали четыре человека, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло около 16:40 мск на пересечении проспекта Ветеранов с улицей Партизана Германа. Столкнулись LADA Priora, Hyundai Solaris и маршрутка. Травмы средней степени тяжести получили водители обеих машин, а также два пассажира Hyundai, в том числе несовершеннолетний. Никто из находившихся в маршрутном автобусе не пострадал. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее 19 июня в Челябинской области на выезде из города Златоуста рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли два человека. По факту произошедшего начали проверку.