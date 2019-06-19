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NVIDIA $205 (+34,11%) прогноз JP Morgan к 15.02.20
Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
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В ДТП с маршруткой в Петербурге пострадали четыре человека

В Санкт-Петербурге в Красносельском районе два автомобиля столкнулись с маршрутным автобусом. В результате пострадали четыре человека, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло около 16:40 мск на пересечении проспекта Ветеранов с улицей Партизана Германа. Столкнулись LADA Priora, Hyundai Solaris и маршрутка. Травмы средней степени тяжести получили водители обеих машин, а также два пассажира Hyundai, в том числе несовершеннолетний. Никто из находившихся в маршрутном автобусе не пострадал. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее 19 июня в Челябинской области на выезде из города Златоуста рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли два человека. По факту произошедшего начали проверку.

Теги: Санкт-Петербург, ДТП, пострадавшие, новости РБК
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